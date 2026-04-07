Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Verstoß gegen das Waffengesetz: Bundespolizei findet Schlagring

Kehl (ots)

Am 3. April 2026 wurde ein französischer Staatsangehöriger von der Bundespolizei kontrolliert. Der 38-Jährige war mit seinem Fahrzeug über die Europabrücke in Kehl nach Deutschland gereist. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs nach gefährlichen Gegenständen stellten die Beamten einen Schlagring sicher. Dieser wurde von dem Fahrer in der Mittelkonsole aufbewahrt. Den Mann erwartet eine Anzeige aufgrund eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell