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BPOLI LUD: Festnahme auf der Autobahn - Für 307 Tage hinter Gitter

BPOLI LUD: Festnahme auf der Autobahn - Für 307 Tage hinter Gitter
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Ludwigsdorf, Görlitz (ots)

Für einen 41-jährigen polnischen Staatsangehörigen ist der weitere Jahresverlauf bereits entschieden: Er wird die kommenden 307 Tage im Gefängnis verbringen.

Am Samstagnachmittag kontrollierten Einsatzkräfte den Mann am Grenzübergang Ludwigsdorf auf der BAB 4. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass er von der Staatsanwaltschaft Bautzen gesucht wurde.

Der 41-Jährige war im Jahr 2017 wegen Hehlerei zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt worden. Nachdem er einen Teil der Strafe verbüßt hatte, wurde er nach Polen abgeschoben.

Nun versuchte der Mann erneut nach Deutschland einzureisen - mit Konsequenzen: Er muss den offenen Rest seiner Strafe nun vollständig hinter Gittern verbüßen und wurde dazu in die nächste Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
Pressesprecher
Danilo Weise
Telefon: 0 35 81 - 3626-6110
Mobil: 0175/9029421
E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell

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