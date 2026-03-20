Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Von der Straße in die JVA - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

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Görlitz, Ludwigsdorf, Hagenwerder (ots)

Für einen 22-jährigen polnischen Staatsangehörigen endete die letzte Nacht am Grenzübergang Hagenwerder - und nicht in Freiheit.

Der nach eigenen Angaben wohnungslose Mann war in der vergangenen Nacht im Rahmen der Einreisekontrolle von Beamten der Bundespolizei festgestellt worden. Bei der anschließenden fahndungsmäßigen Überprüfung ergab sich, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Görlitz wegen Diebstahls vorlag.

Mit dem Haftbefehl konfrontiert, gab der Mann an, wohnungslos zu sein und die gegen ihn verhängte Geldstrafe nicht bezahlen zu können. In der Folge vollstreckten die Beamten den Haftbefehl. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der 22‑Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, in der er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 90 Tagen verbüßen muß.

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