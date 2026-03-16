Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Von Ludwigsdorf nach Baku - Bundespolizei verweigert Einreise

Bild-Infos

Download

Görlitz, Ludwigsdorf, BAB4 (ots)

Für einen 38-jährigen georgischen Vater und seinen 14-jährigen aserbaidschanischen Sohn endete die Reise bereits an der Grenze: Innerhalb weniger Stunden ging es für beide von der Einreisekontrolle am Autobahngrenzübergang Ludwigsdorf (BAB 4) wieder zurück in die Heimat.

Bereits am Samstagnachmittag waren die Männer bei der polnischen Einreisekontrolle aufgefallen. Wegen fehlender Einreisevoraussetzungen für Polen wurden sie nach Deutschland zurückgewiesen.

Nach der Übernahme durch die Bundespolizei stellten auch die deutschen Beamten fest, dass weder die Einreise- noch die Aufenthaltsvoraussetzungen für Deutschland erfüllt waren. Die Beamten nahmen beide in Gewahrsam und leiteten gegen sie Strafverfahren wegen unerlaubter Einreise und unerlaubten Aufenthalts ein.

Ermittlungen ergaben, dass der Georgier - Vater des Aserbaidschaners - sich seit 2023 im Schengenraum aufhielt und einer unerlaubten Erwerbstätigkeit nachging. Sein aserbaidschanischer Sohn gelangte gemeinsam mit seiner Mutter trotz vorheriger Einreiseverweigerung nach Deutschland. Die Mutter hatte Deutschland inzwischen wieder verlassen. Gegen den Sohn lag daher bereits ein Einreise- und Aufenthaltsverbot vor.

Nach Abschluss aller strafprozessualen Maßnahmen wurde beiden die Einreise nach Deutschland verweigert. Da eine Zurückweisung nach Polen nicht möglich war, wurde im gegenseitigen Einvernehmen die Rückführung in den Herkunftsstaat veranlaßt.

Am Sonntag um 10:10 Uhr startete der Rückflug nach Baku (Aserbaidschan) über den Flughafen BER.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell