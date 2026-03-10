PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Mit Softairwaffe in die Grenzkontrolle - Bundespolizei stellt Waffe sicher

BPOLI LUD: Mit Softairwaffe in die Grenzkontrolle - Bundespolizei stellt Waffe sicher
  • Bild-Infos
  • Download

Görlitz, Ludwigsdorf, Bad Muskau (ots)

Für einen kurzen Moment der Anspannung sorgte am gestrigen Nachmittag eine 20-jährige polnische Staatsangehörige am Grenzübergang Bad Muskau.

Die Frau war von Einsatzkräften der Bundespolizei zur Einreisekontrolle aus dem fließenden Verkehr herausgewunken worden. Bei der anschließenden Fahrzeugkontrolle entdeckten die Beamten im Kofferraum, zwischen Reisetasche und Reserverad, einen auf den ersten Blick wie eine Maschinenpistole wirkenden Gegenstand.

Unter Beachtung der Eigensicherung stellten die Polizisten den Gegenstand zunächst sicher und kontrollierten die Fahrerin weiter. Rasch stellte sich heraus, dass es sich um eine Softairwaffe handelte.

Auf Vorhalt erklärte die 20-Jährige, die Waffe gehöre ihrem Cousin, dem Halter des Fahrzeugs. Angesichts der Art der Lagerung im Kofferraum erschien es jedoch als höchst unwahrscheinlich, dass die Waffe beim Beladen des Fahrzeugs unbemerkt geblieben war.

Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Die Softairwaffe wurde sichergestellt.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen konnte die polnische Staatsangehörige ihre Weiterreise fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
Pressesprecher
Danilo Weise
Telefon: 0 35 81 - 3626-6110
Mobil: 0175/9029421
E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren