Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Bundespolizei blickt auf fahndungsintensives Wochenende an der Grenze zurück

Bild-Infos

Download

Görlitz, Ludwigsdorf, Dresden, Bielefeld (ots)

Ein Wochenende mit deutlichen Erfolgen für die Bundespolizei: Im Rahmen verstärkter Grenzkontrollen am Autobahngrenzübergang Ludwigsdorf sowie an den benachbarten Übergängen wurden insgesamt 27 Fahndungstreffer erzielt.

Zwei Haftbefehle vollstreckt

Am Samstagvormittag kontrollierten Einsatzkräfte an der Stadtbrücke Görlitz einen 67-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dresden vorlag. Grund war Fahren ohne Fahrerlaubnis; es waren 1.465 Euro Geldstrafe zu zahlen. Nach Begleichung der Forderung konnte der Mann seine Reise fortsetzen.

Am Sonntagmittag geriet am Autobahngrenzübergang ein 52-jähriger polnischer Staatsangehöriger in die Kontrolle. Er war wegen Verstoßes gegen das Antidopinggesetz rechtskräftig verurteilt worden und musste vor Ort 681 Euro zahlen. Auch ihm wurde nach Zahlung der Betragssumme die Weiterreise gestattet.

Zwei Personen mit umfangreichen Fahndungsnotierungen festgestellt

Wegen des Verdachts des Betruges wurde ein 27-jähriger Rumäne gesucht, der gleich mit drei Fahndungsnotierungen der Staatsanwaltschaften Pirmasens und Zweibrücken im System stand.

Ein 65-jähriger Ukrainer wies sogar vier Fahndungsnotierungen der Staatsanwaltschaften Leipzig und Würzburg auf. Ihm werden Verstöße gegen das Kunsturhebergesetz, das Pflichtversicherungsgesetz sowie das Geldwäschegesetz zur Last gelegt.

Ziel der Ausschreibungen war es, den aktuellen Aufenthaltsort der Beschuldigten zu ermitteln, um die anhängigen Strafverfahren fortführen zu können. Beide Männer durften nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen weiterreisen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell