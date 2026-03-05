Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Unerlaubte Einreise mit Rückflug ins Heimatland beendet

Görlitz, BAB4, Ludwigsdorf (ots)

Am Mittwoch stellten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Grenzübergang Ludwigsdorf bei der Einreisekontrolle eines PKW mit deutscher Zulassung einen Verstoß gegen aufenthaltsrechtliche Bestimmungen fest. Der 26-jährige türkische Beifahrer wies sich lediglich mit einem auf ihn ausgestellten türkischen Reisepass aus. In dem Dokument befand sich zudem ein bereits abgelaufenes polnisches Visum. Ein anderes aufenthaltslegitimierendes Dokument für die Einreise und den Aufenthalt konnte der türkische Staatsangehörige nicht vorlegen. Im Rahmen weiterer polizeilicher Maßnahmen bestätigte sich der Verdacht, dass der Mann weder über erforderliche Dokumente für die Einreise noch für den Aufenthalt in Deutschland verfügte. Somit bestand der Verdacht der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts. Gegen den türkischen Staatsangehörigen wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubter Einreise und unerlaubten Aufenthalts eingeleitet. Da er darüber hinaus versuchte, sich mit einem gefälschten Antrag für einen Aufenthaltstitel der Republik Polen auszuweisen, wurde eine 2-jährige Wiedereinreisesperre für die Bundesrepublik Deutschland verfügt. Um den Aufenthalt des Mannes in Deutschland endgültig zu beenden, erfolgte noch am gleichen Tag die Zurückweisung in sein Heimatland, über den Flughafen Berlin.

