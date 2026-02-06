Hauptzollamt Aachen

HZA-AC: Aachener Zoll stellt Kokain und Bargeld in Taxi sicher

Bild-Infos

Download

Aachen (ots)

Beschäftigte des Zolls haben im Rahmen einer verdachtslosen Kontrolle 53 Gramm Kokain und 6.770 Euro Bargeld in Herzogenrath sichergestellt. Das Schmugglerpärchen - eine 44jährige Deutsche und ein 24-jähriger Syrer - war aus den Niederlanden kommend in einem Taxi nach Deutschland eingereist. Beide gaben auf Befragen der Zöllnerinnen und Zöllner an, keine Drogen, Waffen oder größere Geldbeträge mitzuführen. Bei der eingehenden Kontrolle der Personen und des Fahrzeugs entdeckten die Bediensteten der Kontrolleinheit Verkehrswege in der Jackentasche des Mannes sowie in einem Thermobecher unter dem Beifahrersitz des Taxis in Cellophan verpacktes weißes Pulver. Ein vor Ort durchgeführter Drogenwischtest ergab, dass es sich bei der Substanz um Kokain handelte - insgesamt 53 Gramm. In der Handtasche und im Rucksack der Frau, in der Kleidung des Mannes sowie in dem Kaffeebecher fanden die Beschäftigten des Zolls außerdem Bargeld in Höhe von insgesamt 6.670 Euro.

Die Bediensteten der Kontrolleinheit Verkehrswege nahmen die beiden Beschuldigten vorläufig fest und leiteten gegen sie Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Die Drogen und das Bargeld wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Essen.

Original-Content von: Hauptzollamt Aachen, übermittelt durch news aktuell