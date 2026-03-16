Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Für ungültig erklärt - Bundespolizei stellt rumänischen Aufenthaltstitel bei Nepalesen sicher

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Görlitz, Ludwigsdorf, BAB4 (ots)

Im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Autobahngrenzübergang Ludwigsdorf (BAB 4) ein polnisches Fahrzeug, in dem sich unter anderem ein 24-jähriger nepalesischer Staatsangehöriger befand.

Der Mann wies sich mit seinem Reisepass und einem rumänischen Aufenthaltstitel aus und gab an, zu Besuchszwecken nach Deutschland einreisen zu wollen.

Die polizeiliche Überprüfung im Fahndungssystem ergab jedoch einen internationalen Suchvermerk der rumänischen Behörden. Demnach war der Aufenthaltstitel für ungültig erklärt und zur Sicherstellung ausgeschrieben worden.

Bei der anschließenden Kontrolle des Reisegepäcks fanden die Beamten Unterlagen, aus denen hervorging, dass sich der Nepalese erst kürzlich in Polen angemeldet hatte - offenbar, um dort einen neuen Aufenthalt zu begründen.

Die Bundespolizisten leiteten daraufhin ein Strafverfahren wegen unerlaubter Einreise und unerlaubten Aufenthalts ein und stellten den Aufenthaltstitel sicher.

Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde dem Mann die Einreise nach Deutschland verweigert und er nach Polen zurückgewiesen.

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