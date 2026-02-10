LPI-SHL: Zusammenstoß auf der B19
Schwallungen (ots)
Ein 84-jähriger Autofahrer fuhr Montagnachmittag aus der Ortslage Schwallungen kommend auf die B19 in Richtung Wasungen auf. Dabei übersah er einen aus Richtung Schmalkalden kommenden vorfahrtsberechtigten 37-jährigen Autofahrer und es kam zum Zusammenstoß. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell