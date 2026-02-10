LPI-SHL: Zusammenstoß auf der B19

Meiningen (ots) - In der Zeit von Samstagabend bis Montagmorgen drangen unbekannte Täter gewaltsam in einen Getränkemarkt in der Henneberger Straße in Meiningen ein. Sie entwendeten Bargeld, alkoholische Getränke, Süßigkeiten, Feuerzeuge sowie Tabakwaren im Gesamtwert von etwa 3.500 Euro. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls ...

mehr