Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mehrere Gartenhäuser angegriffen

Römhild (ots)

In der Zeit von Sonntagnachmittag, 16:30 Uhr, bis Montagmittag verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu mindestens elf Gartenhäusern in einer Gartenanlage "Am Mühlpfad" in Römhild. Die Unbekannten durchwühlten das Innere und entwendeten aus zwei Gartenhäusern Elektrowerkzeug (Kettensäge und Winkelschneider) sowie eine Box im Gesamtwert von über 600 Euro. Der verursachte Gesamtschaden wird auf über 2.500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen oder verdächtigen Personen im Tatzeitraum geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0034506/2026 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

