PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mehrere Gartenhäuser angegriffen

Römhild (ots)

In der Zeit von Sonntagnachmittag, 16:30 Uhr, bis Montagmittag verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu mindestens elf Gartenhäusern in einer Gartenanlage "Am Mühlpfad" in Römhild. Die Unbekannten durchwühlten das Innere und entwendeten aus zwei Gartenhäusern Elektrowerkzeug (Kettensäge und Winkelschneider) sowie eine Box im Gesamtwert von über 600 Euro. Der verursachte Gesamtschaden wird auf über 2.500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen oder verdächtigen Personen im Tatzeitraum geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0034506/2026 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 10:42

    LPI-SHL: In Getränkemarkt eingebrochen

    Meiningen (ots) - In der Zeit von Samstagabend bis Montagmorgen drangen unbekannte Täter gewaltsam in einen Getränkemarkt in der Henneberger Straße in Meiningen ein. Sie entwendeten Bargeld, alkoholische Getränke, Süßigkeiten, Feuerzeuge sowie Tabakwaren im Gesamtwert von etwa 3.500 Euro. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 10:21

    LPI-SHL: Firmeneinbruch im Industriegebiet

    Walldorf (ots) - Sonntag zwischen 22:00 Uhr und 0:00 Uhr verschafften sich mehrere bislang unbekannte Täter mit Gewalt Zugang zu einer Elektrobaufirma in der Industriestraße in Walldorf. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten Werkzeuge, Kupferkabel sowie einen firmeneigenen Transporter der Marke "Iveco" mit MGN-Kennzeichen. Die Täter entfernten sich mit dem Beutegut in einem mitgebrachten Transporter in ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 09:58

    LPI-SHL: Berauscht unterwegs

    Suhl (ots) - Beamte des Suhler Inspektionsdienstes kontrollierten Montagvormittag einen 53-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Der Mann stand unter dem Einfluss berauschender Mittel und musste eine Blutentnahme im Krankenhaus abgeben. Er erhält eine Anzeige und durfte nicht mehr weiterfahren. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: 03681 32 1503 E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren