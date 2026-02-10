PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Firmeneinbruch im Industriegebiet

Walldorf (ots)

Sonntag zwischen 22:00 Uhr und 0:00 Uhr verschafften sich mehrere bislang unbekannte Täter mit Gewalt Zugang zu einer Elektrobaufirma in der Industriestraße in Walldorf. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten Werkzeuge, Kupferkabel sowie einen firmeneigenen Transporter der Marke "Iveco" mit MGN-Kennzeichen. Die Täter entfernten sich mit dem Beutegut in einem mitgebrachten Transporter in unbekannte Richtung vom Tatort. Der Gesamtschaden wird auf etwa 120.000 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben oder Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Diebesgutes geben können, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0033649/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

