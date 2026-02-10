PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-SHL: In Getränkemarkt eingebrochen

Meiningen (ots)

In der Zeit von Samstagabend bis Montagmorgen drangen unbekannte Täter gewaltsam in einen Getränkemarkt in der Henneberger Straße in Meiningen ein. Sie entwendeten Bargeld, alkoholische Getränke, Süßigkeiten, Feuerzeuge sowie Tabakwaren im Gesamtwert von etwa 3.500 Euro. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen, sicherte Spuren und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch oder dem Verbleib des Diebesgutes geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0033735/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

