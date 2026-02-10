Freiwillige Feuerwehr Finnentrop

FW Finnentrop: Jahresdienstbesprechung der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Finnentrop

Finnentrop (ots)

Am 31.01.2026 fand in der Schützenhalle Schönholthausen/Ostentrop die Jahresdienstbesprechung der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Finnentrop statt. Neben einigen Ehrengästen nahmen rund 150 Feuerwehrangehörige an der Veranstaltung teil. Die beiden stellvertretenden Leiter der Feuerwehr, Thorsten Pauli und Jörg Schäfers, führten durch die Dienstbesprechung, da der Leiter der Feuerwehr, Thomas Klein, aus persönlichen Gründen verhindert war.

Zum Einsatzgeschehen berichtete Thorsten Pauli, dass die Feuerwehr im Jahr 2025 zu insgesamt 187 Einsätzen alarmiert wurde. Ein größerer Einsatz war unter anderem der Gefahrstoffaustritt im Industriegebiet Frielentrop. Insgesamt sank die Zahl der Einsätze, da eine größere Unwetterlage ausblieb.

Der Personalstand der Feuerwehr ist mit 325 Einsatzkräften in der Einsatzabteilung nahezu unverändert zum Vorjahr. Neu eingerichtet wurde die Unterstützungsabteilung der Feuerwehr, die inzwischen zehn Mitglieder umfasst.

Mit Blick auf das Jahr 2026 kündigte Thorsten Pauli an, dass die neugestaltete Grundausbildung mit 35 Einsatzkräften beginnen wird. Zudem soll in diesem Jahr die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses der Einheit Heggen eingeweiht werden. Der Gemeindefeuerwehrtag 2026 wird ebenfalls von der Einheit Heggen ausgerichtet. Darüber hinaus soll die Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs mit Wasser (TSF-W) abgeschlossen werden. Auch der Neubau des gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses für die Einheiten Ostentrop und Schönholthausen soll beginnen.

Aus dem Bereich Technik berichtete Pauli über die Beschaffung eines Tanklöschfahrzeugs (TLF 3000) für die Einheit Heggen im Jahr 2025. Außerdem konnte am 08.05.2025 ein Löschfahrzeug für den Katastrophenschutz (LF-KatS) in Bonn übernommen werden, das künftig bei der Einheit Ostentrop/Schönholthausen stationiert wird. Für das in diesem Jahr vorgesehene TSF-W der Einheit Schliprüthen wurden bereits im vergangenen Jahr unter anderem ein neuer Stromerzeuger, eine Tragkraftspritze sowie weitere Ausrüstungsgegenstände beschafft. Zudem konnte die Beschaffung von Türöffnungswerkzeug für alle Einheiten der Gemeinde Finnentrop sowie weiterer Atemschutzgeräte abgeschlossen werden.

Aus dem Bereich Ausbildung berichtete Jörg Schäfers über die im Jahr 2025 durchgeführten Lehrgänge und Seminare. Neben den Truppmann-Lehrgängen Modul 3 und Modul 4 konnte auch ein Atemschutzgeräteträgerlehrgang in der Gemeinde Finnentrop durchgeführt werden. Darüber hinaus wurden zahlreiche erfolgreiche Lehrgangsabschlüsse auf Kreis- und Landesebene verzeichnet.

Bürgermeister Achim Henkel bedankte sich für die stetige Einsatzbereitschaft der Feuerwehr. In seinen Ausführungen sicherte er der Feuerwehr auch für die kommenden Jahre die finanzielle Unterstützung der Gemeinde in Höhe von über sieben Millionen Euro zu.

Kreisbrandmeister Christoph Lütticke richtete Grußworte an die Versammlung. Darüber hinaus stellte der Gemeindejugendfeuerwehrwart die Arbeit der Jugendfeuerwehr sowie der Kinderfeuerwehr der Gemeinde Finnentrop vor.

Im Anschluss wurden Ehrungen und Beförderungen vorgenommen:

Befördert wurden...

...zum Feuerwehrmann:

Rafael Nazarov, Lars Otto, Hayden Teipel, Max Braunsdorf, Paul Wichert

...zum Oberfeuerwehrmann:

Max Nolte, Joschka Brachthäuser, Mario Schäfers, Patrick Bücker, Finn Kuhlmann, Nico Müller, Eric Wilmes, Patrick Bitter, Linus Hanses, Lukas Rohrmann, Jannik Schulte, Noel Stamm, Marvin Pieper, Pascal Pieper, Tobias Rhode, Markus Geueke, Andy Kirchner, Harald Linden, Simon Stiesberg

...zum Unterbrandmeister:

Sebastian Hesse, Kevin Hunold, Nicolai Dolle, Julian Wommelsdorf

...zum Brandmeister:

Chris Sondermann, Sebastian Nöker

...zum Oberbrandmeister:

Frederik Schulte

...zum Brandoberinspektor:

Tobias Hilgering, Maik Schnieder

...zum Gemeindebrandinspektor:

Jörg Schäfers

Wechsel in die Ehrenabteilung:

Martin Blume, Meinolf Schulte, Manfred Molitor, Ralf Vollmert

Wechsel in die aktive Wehr:

Jannik Hohmeister, Luis Carlos Da Silveira Marquez, Niklas Zimmermann

Bestellungen, Entpflichtungen und Funktionswechsel: Markus Donth (Entpflichtung von der Funktion des Einheitsführers der Einheit Bamenohl) Lucas Wicker (Entpflichtung von der Funktion des stv. Einheitsführersder Einheit Bamenohl) Jörg Schäfers (Entpflichtung von der Funktion des Einsatzbereichsführers I) Florian Klein (Entpflichtung von der Funktion des Leiters Atemschutz) David Auwermann (Entpflichtung von der Funktion des stv. Leiters Atemschutz) Philipp Engelmann (Entpflichtung von der Funktion des stv. Leiters Atemschutz) Lucas Wicker (Bestellung zum Einheitsführer der Einheit Bamenohl) Florian Klein (Bestellung zum Einsatzbereichsführer I)

Feuerwehrehrenzeichen in Silber (25-jähriges Dienstjubiläum) Manfred Freitag, Simon Klinkhammer, Peter Rademacher, Dietmar Heitmann, Daniel Hölscher, Philip Menzebach

Feuerwehrehrenzeichen in Gold (35-jähriges Dienstjubiläum) Markus Schulte, Frank Voß, Wilfried Beckmann, Tobias Hilgering, Patrick Oehlenberg, Ralf Aufmkolk, Domink Mette

