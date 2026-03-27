Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Sachbeschädigung und Unfall

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Buchen: Sachbeschädigung an geparktem Pkw - Zeugen gesucht

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 18 Uhr und Donnerstag, 13 Uhr, wurde im Parkhaus in der Turmstraße in Osterburken ein geparkter Pkw beschädigt. Unbekannte Täter hinterließen eine etwa 30 x 40 cm große Delle am hinteren Kotflügel der Fahrerseite des Fahrzeugs. Auf dem beschädigten Kotflügel konnte der Abdruck von einem Fußball festgestellt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Hüffenhardt: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und leicht Verletzten

Am Mittwochabend kam es auf der Landesstraße 590 bei Hüffenhardt zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Pkw beteiligt waren. Der 60-jährige Fahrer eines Opel befuhr gegen 18:30 Uhr die Kreisstraße 3941 und beabsichtigte, die L590 geradeaus zu queren. Hierbei übersah er vermutlich eine aus Richtung Hüffenhardt kommende 47-Jährige in ihrem Porsche. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, wobei der Porsche in den Grünstreifen abgewiesen wurde und dort zum Stillstand kam. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt insgesamt etwa 90.000 Euro. Der Fahrer des Opel Zafira und der 15-jährige Beifahrer im Porsche Macan wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme sowie Bergungsmaßnahmen teilweise gesperrt werden.

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