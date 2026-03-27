Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt - und Landkreis Heilbronn: Sachbeschädigung, Poser, Fahrer gestoppt, Unfälle, totes Reh gefunden

Heilbronn (ots)

Roigheim: Fahrzeuge zerkratzt - Zeugen gesucht

Unbekannte beschädigten zuletzt am vergangenen Sonntag zwei Pkws in Roigheim. Der BMW und der Volvo wurden von ihren Besitzern in Parklücken in der Hauptstraße gegenüber der Einmündung zur Entengasse geparkt. Ein unbekannter Täter zerkratzte die Fahrzeuge vermutlich mit einem spitzen Gegenstand. Bereits in der Vergangenheit wurden die Fahrzeuge durch Unbekannte beschädigt. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06298 92000 beim Polizeiposten Möckmühl zu melden.

Heilbronn: Unnötig Lärm verursacht - Lamborghini gestoppt

Da er mehrmals seinen Motor aufdrehen und die Abgasanlage knallen ließ, muss ein 27-Jähriger mit einer Anzeige rechnen. Der Mann war am Donnerstag gegen 18.15 Uhr in der Heilbronner Austraße unterwegs. Er fuhr im weiteren Verlauf in die Weipertstraße und sorgte mit seinem Lamborghini Huracán im Stand für die Lärmbelästigung. Während der Fahrt beschleunigte er immer wieder, um ebenfalls Lärm und Abgasgeräusche zu produzieren. Dabei wurde er von einer Streife der Verkehrspolizei Weinsberg beobachtet und im Bereich des Europaplatzes kontrolliert. Neben einer Ordnungswidrigkeit wegen des Verursachens von unnötigem Lärm wurde ihm auch ein Platzverweis für die Heilbronner Innenstadt ausgesprochen.

A6 / Heilbronn: Pkw mit zwei Streifen gestoppt

Anrufer meldeten am Mittwoch gegen 18 Uhr einen in Schlangenlinien fahrenden VW Caddy auf der Autobahn 6 in Fahrtrichtung Mannheim. Im Bereich des Autobahnkreuzes Weinsberg kollidierte der Pkw linksseitig mit der Schutzplanke, setzte seine Fahrt jedoch weiter fort. Als der Caddy-Lenker die Autobahn an der Anschlussstelle Heilbronn-Neckarsulm verließ und in Richtung Innenstadt, konnte der 37-jährige Fahrer an der Kreuzung Neckarsulmer Straße / Industriebrücke von Beamten gesichtet werden. Zwei Streifenwagen folgten dem Mann und forderten ihn mit Anhaltesignalen zum Stoppen seines Pkws auf. Dieser Aufforderung kam der Caddy-Lenker nicht nach und setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Daher setzte sich ein Streifenwagen vor den Caddy und konnte ihn so zum Anhalten bewegen. Da der 37-Jährige sein Fahrzeug nach Aufforderung durch die Beamten nicht verließ, musste er durch die Polizisten herausgeholt werden. Bei der Kontrolle wies der Mann Anzeichen auf eine aktuelle Beeinflussung durch Betäubungsmittel auf. In seinem sein Fahrzeug konnte Substitutionsmittel und Konsumutensilien aufgefunden werden. Daher wurde er zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht. Einen Führerschein hat der 37-Jährige nicht. Sein Caddy, die Fahrzeugschlüssel und die aufgefundenen Substanzen wurden beschlagnahmt. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Ilsfeld: Unfall mit drei Fahrzeugen - Mann verletzt

Ein Verletzter und rund 9.000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstagnachmittag in Ilsfeld. Die 70-jährige Fahrerin eines Mercedes war gegen 14 Uhr auf der Eisenbahnstraße in nördlicher Richtung unterwegs. An der Kreuzung zur Landesstraße 1100 kam sie nach eigenen Angaben an der Haltelinie zum Stehen. Als sie in die Kreuzung einfuhr, übersah die Frau wohl einen 54-jährigen BMW-Lenker der auf der L1100 von Beilstein in Richtung Autobahn 81 fuhr. Daher kollidierten die Pkws, wodurch der BMW noch auf einen Opel geschoben wurde. Die 41-jährige Fahrerin wartete zu diesem Zeitpunkt auf der gegenüberliegenden Seite der Kreuzung. Der 54-Jährige erlitt beim Unfall Verletzungen und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Alle drei Pkws waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Nordheim: Ungebremst Stopp-Schild überfahren - Unfall auf Landesstraße

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstanden bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag bei Nordheim. Der 24-jährige Fahrer eines BMWs war gegen 16 Uhr auf der Landesstraße 1106 von Nordheim in Richtung Dürrenzimmern unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 51-Jähriger mit seinem Polo die Zabergäustraße und wollte die Kreuzung mit der L1106 in Richtung Nordhausen überqueren. Hierbei fuhr der Mann wohl in die Kreuzung ein, ohne die drei vorhandenen Stoppschilder zu beachten und anzuhalten. Dadurch kam es zur Kollision beider Pkw. Der 24-Jährige und dessen Beifahrerin wurden hierdurch leicht verletzt. Der Führerschein des 51-Jährigen wurde sichergestellt. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen. Die L1106 war während der Unfallaufnahme teilweise gesperrt.

Eppingen: Reh ohne Kopf aufgefunden

Über einen ungewöhnlichen Fund rätseln die Polizei und der zuständige Jagdpächter im Jagdrevier Eppingen I. Ein Zeuge fand am Montag gegen 10 Uhr ein totes Reh ohne Kopf auf einem Feld neben dem Weg. Dieser befindet sich in Richtung "Gewann Himmelreich" in der Nähe der dortigen Gartengrundstücke. Der Wildkörper war bereits von anderen Tieren angefressen. Im Bereich des Bauches konnte eine weitere Verletzung festgestellt werden, bei der es sich um eine Schussverletzung handelt könnte. Die Polizei bittet deshalb um Zeugenhinweise über verdächtige Wahrnehmungen an das Polizeirevier Eppingen, Telefonnummer 07262 60950, oder den Fachbereich Gewerbe / Umwelt unter der Telefonnummer 09341 810.

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