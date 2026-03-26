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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Sachbeschädigung

Hohenlohekreis (ots)

Öhringen: Sachbeschädigung durch Feuerwerkskörper - Zeugen gesucht

Am Mittwoch beschädigten zwei bislang Unbekannte einen Friseursalon in Öhringen. Einer der beiden Männer warf gegen 16:30 Uhr einen Böller in den Eingangsbereich des Salons im Haagweg. Durch die Explosion entstand ein Brandloch im Holzboden. Der Schaden wird auf etwa 750 Euro geschätzt. Ein Zeuge konnte zwei dunkel gekleidete Jugendliche beobachten, die sich danach schnell entfernten. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder dem Vorfall machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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