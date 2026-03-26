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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfallflucht

Main-Tauber-Kreis (ots)

Bad Mergentheim: Unfall nach riskantem Fahrmanöver - Verursacher flüchtet

Am Mittwochabend, gegen 20:35 Uhr, kam es in Bad Mergentheim zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein bislang Unbekannter befuhr mit seinem dunklen Pkw die Leichtenstraße von Markelsheim kommend in Richtung Wildpark. In einer Linkskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn, weshalb ein entgegenkommender Mercedes-Fahrer stark abbremsen musste. Ein nachfolgender Transporter-Fahrer erkannte dies vermutlich zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Der Fahrer des unbekannten dunklen Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der 44-jährige Mercedes-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Transporter entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro, am Mercedes wird der Schaden auf rund 20.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten dunklen Pkw und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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