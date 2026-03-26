Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt - und Landkreis Heilbronn: Mann in Gewahrsam genommen, Mercedes-Fahrer flüchtet vor Polizei, Einbruch, Diebstahl, Frau leistet Widerstand und Unfall

Heilbronn (ots)

Eppingen: Mann in Gewahrsam genommen

Ein 44-Jähriger wurde am Dienstagnachmittag in polizeilichen Gewahrsam genommen, nachdem er im Bereich des Gesundheitscampus in der der Eppinger Katharinenstraße wiederholt herumschrie. Zunächst sollte dem Mann ein Aufenthaltsverbot der Stadt Eppingen für verschiedene Bereiche der Stadt ausgehändigt werden, da dieser in der Vergangenheit bereits mehrfach gleichgelagert negativ auftrat. Nach der Aushändigung gegen 13 Uhr und dem Verweis von der Örtlichkeit konnte der Betroffene wenige Zeit später in einem durch das Aufenthaltsverbot ausgeschlossenen Bereich auf dem Fahrrad fahrend angetroffen werden. Weil er nach der Aufforderung stehen zu bleiben erneut rumschrie und gegen das Aufenthaltsverbot verstieß sollte er in Gewahrsam genommen werden. Nach einem kurzen Fluchtversuch konnten die Beamten den Mann festnehmen. Aufgrund seines Gesamtzustands wurde im Anschluss in eine Fachklinik gebracht.

Heilbronn: Wer fuhr den schwarzen Mercedes?

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 2:30 Uhr, kam einer Streife des Polizeireviers Heilbronn ein schwarzer Mercedes mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Karl-Wüst-Straße in Heilbronn entgegen. Der Wagen, der aus Richtung Neckargartach kam, bog wenige Zeit später in die Austraße ab. Hierzu musste der Fahrer so stark abbremsen, dass die Bremslichter blinkten. Als die Streife ebenfalls in die Austraße abgebogen war, fehlte zunächst jede Spur von dem Mercedes. Wenige Sekunden später bog ein schwarzer Mercedes vom Parkplatz eines Autoglas Unternehmens in die Austraße ein und fuhr nachfolgend in die Imlinstraße um von dort wieder auf den Parkplatz einer Firma in der Karl-Wüst-Straße zu fahren und zu halten. Als die Streifenwagenbesatzung den Wagen kontrollieren wollte und an diesen herantrat, fuhr der Fahrer mit quietschenden Reifen davon. Im Zuge der Fahndung konnten zwei Männer im nahen Umfeld angetroffen werden, unter anderem der Halter des Fahrzeugs. Der Mercedes selbst befand sich unverschlossen in der Jagststraße. Ein Fahrzeugschlüssel konnte bei den beiden nicht aufgefunden werden, jedoch befand sich das Mobiltelefon des Halters unter dem Fahrersitz. Aufgrund der Gesamtumstände bestand daher der Verdacht, dass es sich bei dem Fahrzeughalter auch um den flüchtenden Fahrer handelt. Eine Blutentnahme bei dem alkoholisierten 25-Jährigen wurde angeordnet und durchgeführt. Einverstanden war er hiermit nicht, er bedrohte und beleidigte die eingesetzten Polizisten auf das Übelste und musste nach den Maßnahmen in Gewahrsam genommen werden. Die Ermittlungen zur Trunkenheitsfahrt dauern an.

Heilbronn: Polizistin ins Gesicht gespuckt

Eine renitente 18-Jährige wurde am Mittwochabend, gegen 21:50 Uhr, am Heilbronner Marktplatz in Polizeigewahrsam genommen. Anlässlich einer Personenkontrolle reagierte die junge Dame zunächst verbal aggressiv auf die Polizeibeamten und ließ sich auch nicht mehr beruhigen, sodass sie im weiteren Verlauf in Gewahrsam genommen werden musste. Eine körperliche Durchsuchung versuchte sie durch wegschlagen der Hände einer Polizistin zu verhindern. Schlussendlich mussten ihr Handschellen angebracht werden. Während des Transports zum Polizeirevier spuckte die Frau einer Polizistin ins Gesicht und versuchte zudem ihr in den Unterarm zu beißen. Auch auf dem Revier ließ sie sich nicht beruhigen. Aufgrund ihres Zustands mit circa 1,4 Promille Alkohol und mutmaßlichem Betäubungsmittelkonsums wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Der Polizeigewahrsam konnte im Krankenhaus aufgehoben werden.

Heilbronn: Kellerräume aufgebrochen

Insgesamt drei Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses im Heilbronner Kaulbachweg wurden zwischen Montagabend und Mittwochnachmittag aufgebrochen. Entwendet wurden insgesamt sechs leere Getränkekisten. Die Polizei weißt Bewohner von Mehrfamilienhäusern darauf hin, dass die Haustüre möglichst immer geschlossen sein sollte. Zeugen die im Bereich des Kaulbachweg, Höhe Hausnummer 11, verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier in Heilbronn, Telefonnummer 07131 74790, zu melden.

Heilbronn: Erneut Werkzeug aus Transporter gestohlen

Aus einem in der Heilbronner Mönchseestraße auf Höhe der Hausnummer 51 abgestellten Transporter wurden zwischen Dienstag, 16:30 Uhr und Mittwoch 06:15 Uhr, sechs Baumaschinen und zwei Ladegeräte entwendet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier in Heilbronn, Telefonnummer 07131 74790, entgegen.

Brackenheim-Hausen: Unfall im Begegnungsverkehr

Am Mittwochabend, gegen 22:35 Uhr, kam es auf der Kreisstraße zwischen Hausen und Nordhausen zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Der Fahrer eines Sprinters kam mutmaßlich aufgrund seiner Alkoholisierung zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn, sodass sich der Außenspiegel seines Wagens und der eines entgegenkommenden Ford touchierten. Der ausweichende Ford Fahrer kam mit seinem Wagen in den Grünstreifen, der Sprinterfahrer setzte seine Fahrt fort. An seiner Wohnanschrift konnte der Sprinterfahrer schließlich vom Fahrer des Ford gestellt werden. Die verständigte Polizei nahm Alkoholgeruch wahr, weshalb ein Atemalkoltest durchgeführt wurde. Dieser zeigte einen Wert von 0,94 Promille an. Der Mann musste die Beamten daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

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