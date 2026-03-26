Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Brand

Heilbronn (ots)

Neuenstadt-Cleversulzbach: Brand zerstört Scheune und Wohnhaus

Am Donnerstagvormittag, gegen 11 Uhr, geriet in der Eberstädter Straße in Cleversulzbach eine als Lagerraum genutzte Scheune aus bislang unbekannter Ursache in Brand und wurde vollständig zerstört. Die Flammen griffen im weiteren Verlauf auf ein angrenzendes leerstehendes Wohnhaus über, welches ebenfalls erheblich beschädigt wurde. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Eberstädter Straße ist aufgrund der Einsatzmaßnahmen sowie bestehender Einsturzgefahr derzeit weiterhin gesperrt. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

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