Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Jork-Hinterbrack: Baum auf K39 gestürzt - zwei Pkw beschädigt

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Stade (ots)

Unweit der Bushaltestelle Kohlenhusen stürzte am Mittwoch gegen 06:10 Uhr ein Baum auf die Kreisstraße 39. Zwei Autos wurden dadurch beschädigt, eines davon schwer. Personenschaden entstand glücklicherweise nicht.

Als der Baum auf die Fahrbahn stürzte, fuhr ein 55-jähriger Mann aus Hemmoor mit seinem Peugeot 208 gerade in Richtung Hamburg. Ihm entgegen kam ein 56-jähriger Mann aus Estorf mit seinem Skoda Karoq. Der Peugeot wurde so schwer beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Skoda wurde ebenfalls beschädigt, konnte seine Fahrt jedoch fortsetzen. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Beseitigung des Baums.

Aufgrund der Wetterlage stürzen im Landkreis aktuell vermehrt Bäume um oder fallen größere Äste herab. Verkehrsteilnehmer sollten besonders vorausschauend fahren. Der Besuch von Wäldern sollte heute vermieden werden.

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