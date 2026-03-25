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Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: 16-Jähriger bei Vorfahrtsverstoß leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Am vergangenen Freitag (20. März) ereignete sich gegen 17:40 Uhr ein Verkehrsunfall an der Einmündung Harsefelder Straße / Gartenstraße. Zur Unfallzeit befuhr ein 16-Jähriger aus Deinste mit seinem Kleinkraftrad die Harburger Straße aus Richtung Hansebrücke kommend, in Richtung Thuner Straße. An der Einmündung zur Gartenstraße, dort wird die Harburger Straße zur Harsefelder Straße, nahm ein weißer Kleinwagen dem jungen Zweiradfahrer die Vorfahrt. Das Fahrzeug bog aus der Gartenstraße nach links in Richtung Hansebrücke ab. Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu vermeiden, wich der 16-Jährige aus und geriet dabei ins Schleudern. Der Jugendliche stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu; er wurde vom Rettungsdienst betreut. Am Kleinkraftrad entstand Sachschaden. Der Fahrer oder die Fahrerin des weißen Pkw setzte die Fahrt unbeirrt fort und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei bittet Personen, die Augenzeugen des Vorfalls wurden, sich auf der Wache in Stade unter 04141/1020 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Matthias Bekermann
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: matthias.bekermann@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

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