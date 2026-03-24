Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Apensen: Batterien aus Baustellenampeln entwendet

Stade (ots)

In der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen entwendeten Unbekannte die Batterien aus zwei Baustellenampeln auf der L130 zwischen Apensen und Grundoldendorf. Die Unbekannten überwanden gewaltsam die Schlösser der Kisten, in denen sich die Batterien zum Betrieb der Ampeln befinden. Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, insbesondere auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, meldet sich bitte bei der Polizei in Buxtehude unter 04161/6470.

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