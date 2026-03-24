Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade

A26: Polizei sucht Zeugen nach Auffahrunfall

Stade (ots)

Auf der A26 in Fahrtrichtung Hamburg, zwischen den Anschlussstellen Stade-Ost und Dollern, ereignete sich am Montag um kurz nach 16 Uhr ein Verkehrsunfall. Den ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein 18-jähriger Cuxhavener mit einem Ford Focus den rechten Fahrstreifen in Richtung Hamburg, als sich eine 77-jährige Staderin mit ihrem Mazda 2 von hinten näherte und vermutlich aus Unaufmerksamkeit auf den vor sich fahrenden Ford auffuhr. Der Heranwachsende soll noch versucht haben, nach rechts auszuweichen, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht verhindern. An beiden Pkw entstanden Sachschäden, verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht nach Augenzeugen des Vorfalls. Diese melden sich bitte bei den Beamten in Stade unter 04141/1020.

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