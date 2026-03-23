Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Himmelpforten: Ertragreiche Kontrolle eines E-Scooters

Stade (ots)

Ein 38-jähriger Himmelpfortener zog am Samstag gegen 19:15 Uhr die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich, als er mit einer weiblichen Begleiterin und mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen durch die Poststraße fuhr. Die Beamten kontrollierten den Mann und seinen E-Scooter und stellten neben der fehlenden Haftpflichtversicherung und der transportierten 30-jährigen Frau auch noch fest, dass der 38-jährige Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Mittels gerichtsverwertbarem Atemalkoholtest wurde ein Wert von knapp unter 1,1 Promille festgestellt, sodass der Mann sich bezogen auf den Alkohol noch im Bereich einer Ordnungswidrigkeit bewegte. Die fehlende Haftpflichtversicherung stellt jedoch eine Straftat nach dem Pflichtversicherungsgesetz dar, es wurden entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Die Fahrt ging an diesem Abend nicht mehr weiter. Der 38-Jährige ist amtsbekannt und zeigte sich während der polizeilichen Maßnahmen äußerst unkooperativ.

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