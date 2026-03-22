Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Wischhafen: Unfall vor Fähranleger

Stade (ots)

Am Samstag gegen 19:05 Uhr befuhr ein 73-jähriger Wischhafener mit seinem BMW die Glückstädter Straße in Richtung Fähranleger. In Höhe der Deichlücke übersah der 73-Jährige die vor sich wartenden Fahrzeuge. Er fuhr trotz Gefahrenbremsung dem Dacia Duster eines 56-jährigen Mannes aus Elmshorn hinten auf, der Dacia wiederum wurde auf den BMW eines 41-jährigen Harsefelders aufgeschoben. An allen drei Pkw entstanden Sachschäden, der Dacia und der BMW des Harsefelders waren nicht mehr fahrbereit. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 25.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

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