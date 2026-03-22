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POL-STD: Ahlerstedt: Drei Leichtverletzte nach Vorfahrtsverstoß

POL-STD: Ahlerstedt: Drei Leichtverletzte nach Vorfahrtsverstoß
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Ahlerstedt (ots)

Am Samstag gegen 10:22 Uhr beabsichtigte eine 82-jährige Buxtehuderin mit ihrem Ford Mondeo die Straße Kleiner Damm in Richtung Zevener Straße zu queren. Dabei übersah die Frau die Bevorrechtigung eines DS 3, welcher auf dem Kleinen Damm in Richtung Ortsmitte fuhr. Infolge des Zusammenstoßes drehte sich der DS 3 und prallte schließlich gegen eine Laterne und eine Grundstücksmauer. Alle drei Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen. Die 55-jährige Fahrerin des DS 3, eine Frau aus Ahlerstedt, wurde vor Ort vom Rettungsdienst untersucht und musste nicht mit ins Krankenhaus. Ein vierjähriges Kind, welches mit im DS 3 gesessen hatte, und die Unfallverursacherin wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Matthias Bekermann
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: matthias.bekermann@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

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