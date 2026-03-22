Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Fredenbeck: Trunkenheitsunfall am Ortseingang

Stade (ots)

Am Samstagmittag, gegen 12:35 Uhr, wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße in Fredenbeck gerufen. Gegenüber des Feuerwehrhauses war ein Audi A3 von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben zum Stehen gekommen.

Bereits am Notruf hatte ein Zeuge und Ersthelfer geschildert, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stehen könnte.

Diese Vermutung bestätigte sich bei der anschließenden Unfallaufnahme durch die eingesetzten Beamten. Bei dem 60-jährigen Fredenbecker stellten die Einsatzkräfte deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft sowie eine verwaschene Sprache fest.

Nach erfolgter Belehrung räumte der Mann den vorherigen Konsum von Alkohol ein. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,7 Promille. Der Unfallfahrer blieb bei dem Geschehen glücklicherweise unverletzt.

Im EKS wurde dem Mann durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des 60-Jährigen und leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Der verunfallte Audi war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

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