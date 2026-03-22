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Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Himmelpforten
Estorf: Unseriöse Dienstleister am Werk

Stade (ots)

Am Samstagvormittag meldete sich ein 79-jähriger Mann aus Himmelpforten bei der Polizei. Er berichtete den Beamten von einem Mann, der ihm Reinigungsarbeiten an seiner Grundstücksauffahrt angeboten habe. Trotz der versprochenen "8-jährigen Garantie" willigte der ältere Herr nicht in die Arbeiten ein. Der unseriöse Handwerker nahm seine Arbeit mit dem Hochdruckreiniger trotzdem auf und verließ das Grundstück des 79-Jährigen erst nach mehrfacher und deutlicher Ermahnung.

In Estorf führten ein 24-jähriger und ein 25-jähriger Mann aus Bremerhaven am Samstagmittag Reinigungsarbeiten an der Auffahrt eines Wohnhauses durch. Anschließend verlangten die Männer für vier Stunden Arbeit 2.100 EUR. Die Polizei wurde hinzugerufen, die Beamten verhinderten eine Barzahlung des geforderten Betrags. Die betagten Auftraggeber zahlten lediglich 200 EUR, der Rest wird gegebenenfalls erst nach Prüfung einer korrekten Rechnung überwiesen.

Die Polizeiinspektion Stade warnte erst am Freitag vor genau solchen Maschen von betrügerischen Dienstleistern. Ausführliche Informationen finden Sie in der Pressemitteilung.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59461/6240282

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Matthias Bekermann
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: matthias.bekermann@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

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