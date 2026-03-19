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POL-PDNW: be a rookie - Infoabend der Polizei Haßloch

POL-PDNW: be a rookie - Infoabend der Polizei Haßloch
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Haßloch (ots)

Ihr habt Interesse an einem vielfältigen, krisensicheren und spannenden Job, der Euch viel Abwechslung bietet? Ihr seid Euch nicht sicher, ob ihr für den Beruf geeignet seid? Ihr wollt Näheres über den Auswahltest und die beruflichen Möglichkeiten erfahren?

Dann kommt vorbei, wir freuen uns auf Euch!

Wo? Polizei Haßloch, Meckenheimer Str. 10, 67454 Haßloch

Wann? Freitag, 13.04.2026, 18:00-19:30 Uhr

Bitte meldet Euch zu der Veranstaltung unter der E-Mail pihassloch.einstellungen@polizei.rlp.de oder unter Tel.-Nr. 06324 933-2605 an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch

Telefon: 06324-933-0
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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