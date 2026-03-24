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Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Buxtehude: Zeugin meldete illegale Müllentsorgung

Stade (ots)

Am Montag um 19:41 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin der Polizei einen weißen Transporter, der in dem kleinen Baumbestand im Bereich Giselbertstraße / Ottensener Trift offenbar gerade illegal Müll entsorgte. Eine Funkstreife konnte zwar den Transporter nicht mehr antreffen, jedoch in den Abfällen, welche offenbar aus einer Haushaltsauflösung stammten, Hinweise auf eine Person aus Horneburg feststellen.

Die Anschrift in Horneburg wurde aufgesucht, die ermittelte Person konnte jedoch nicht angetroffen werden. Ein aufmerksamer Nachbar konnte jedoch mitteilen, dass ein Hamburger Unternehmen bis etwa 18 Uhr eine Wohnung in dem Mehrparteienhaus geräumt hatte. Der Nachbar hatte sich den Namen und eine Rufnummer des Unternehmens notiert. Gegen eben dieses Unternehmen richtet sich nun der Tatverdacht. Die weiteren Ermittlungen werden zuständigkeitshalber an die Hansestadt Buxtehude übergeben.

Der Fall zeigt, wie wichtig eine gewisse Aufmerksamkeit im Lebensumfeld ist. Ohne die Zeugin und den Nachbarn wäre es erheblich schwerer gewesen, einen Tatverdacht gegen das Hamburger Unternehmen zu belegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Matthias Bekermann
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: matthias.bekermann@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

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