Freiwillige Feuerwehr Hennef

FW Hennef: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

Hennef (ots)

Alarmierungszeit: 21.03.2026, 13:27 Uhr

Einsatzort: Hennef - Sövener Straße

Stichwort: "TH3 P. Klemmt" - Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Frank Heimann

Einsatzkräfte: Feuerwehr Hennef mit den Löscheinheiten Hennef und Söven, 3 RTW, Notarzt, Rettungshubschrauber Christoph Rheinland, Polizei

Anzahl Einsatzkräfte Feuerwehr: 45

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Zu einem Frontalzusammenstoß zwischen 2 Fahrzeugen kam es in den Mittagsstunden des 21.03.2026 auf der Sövener Straße.

Ein Linienbus war von Hennef kommend unterwegs nach Söven. In einer langgezogenen Kurve auf der Sövener Straße kollidierte der Bus mit einem aus Söven kommenden Audi A6.

Der genaue Unfallhergang ist der Feuerwehr nicht bekannt und wird von der Polizei ermittelt.

Bei dem Unfall wurde der 34jährige Fahrer des Audi A6 - der alleine unterwegs war - schwer verletzt und in seinem Auto sowohl hinter dem Lenkrad, als auch im Fußraum eingeklemmt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und organisierte den Brandschutz durch das Bereithalten von Schnellangriff und Feuerlöschern.

Um den Fahrer aus dem Audi zu befreien, wurde die technische Rettung vorbereitet. Das Dach des PKW wurde abgeschnitten und gleichzeitig ein Zugang über die Türen geschaffen. Auch die Türen wurden ganz entnommen. Das Lenkrad wurde mit Ketten weggezogen sowie der Sitz weitgehend entfernt (Befreiung durch Raumgewinn). Da der Fahrer noch im Fußbereich eingeklemmt war, wurden die Pedale mit Pedalschneidern entfernt sowie der Vorderwagen mit Hydraulikzylindern weggedrückt.

Mit Hilfe eines Spineboards wurde der Mann dann aus dem Auto befreit und dem Rettungsdienst übergeben.

Der 34jährige wurde nach Erstversorgung im RTW zu dem bereitstehenden Rettungshubschrauber Christoph Rheinland gefahren und in die Uniklinik geflogen. Im Bus befanden sich neben dem 29jährigen Fahrer 5 Fahrgäste: Zwei 25jährige Männer sowie eine 59jährige Frau. Diese drei Personen verließen die Unfallstelle selbstständig, ohne ins Krankenhaus zu wollen.

Ein weiterer Mann, 28 Jahre, wurde medizinisch in Augenschein genommen, aber auch er verzichtete auch auf eine Fahrt ins Krankenhaus.

In die Kinderklinik gebracht wurde aber ein 11jähriges Mädchen. Die Mutter des Kindes kam zur Unfallstelle und begleitete ihre Tochter mit dem RTW in das Krankenhaus. Das Kind wurde leicht verletzt. Ferner wurde der Busfahrer, der auch leicht verletzt war, per RTW in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr war mit 55 Einsatzkräften der Löscheinheiten Hennef und Söven vor Ort.

Da zurzeit der Lehrgang "technische Hilfeleistung" auf dem Gelände der Feuerwache Hennef stattfindet, konnten die ersten Fahrzeuge sehr schnell ausrücken und schon die ersten Sicherungsmaßnahmen einleiten.

Einsatzleiter war Brandoberinspektor Frank Heimann. Während des Einsatzes und der Unfallaufnahme war die Sövener Straße über mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr um.

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