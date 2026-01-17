Freiwillige Feuerwehr Hennef

FW Hennef: Gekentertes Kanu löst Wasserrettungseinsatz aus

Hennef - K17/Derenbachtal (ots)

Am Samstagnachmittag wurde die Feuerwehr Hennef zu einem Wasserrettungseinsatz in den Brölbach alarmiert. In Höhe des Wanderparkplatzes Derenbachtal hatten Mountainbiker ein gekentertes Kanu entdeckt, das sich unter einem umgestürzten Baum im Gewässer verfangen hatte.

Aufgrund der zunächst unklaren Lage und der Möglichkeit einer vermissten Person wurde umgehend ein umfangreicher Wasserrettungseinsatz eingeleitet. Neben der Feuerwehr Hennef mit den Einheiten Happerschoss, Hennef und Blankenberg wurden Strömungsretter der DLRG sowie der Wasserwacht, der Rettungsdienst und die Polizei alarmiert. Zusätzlich unterstützte der Rettungshubschrauber Christoph 3 die Suchmaßnahmen aus der Luft.

Einsatzkräfte der Feuerwehr gingen unter Verwendung von Kälteschutzanzügen durch das Gewässer bis zu dem Kanu vor. Über eine am Boot angebrachte Handynummer konnte der Eigentümer ermittelt und kontaktiert werden. Dieser gab an, bereits am Vortag mit dem Kanu verunglückt zu sein, das Gewässer jedoch eigenständig und unverletzt verlassen zu haben. Das Kanu war dabei im Bachlauf zurückgeblieben.

Das Boot wurde durch die Feuerwehr aus dem Brölbach geborgen. Der Einsatz konnte nach rund 30 Minuten beendet werden.

Insgesamt waren etwa 60 Einsatzkräfte von Feuerwehr, DLRG und Wasserwacht unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Theo Jakobs im Einsatz.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hennef, übermittelt durch news aktuell