Freiwillige Feuerwehr Hennef

FW Hennef: B3 - alarmierter Kellerbrand und 2 weitere Einsätze für die Feuerwehr Hennef

Hennef (ots)

Alarmierungszeit: 10.02.2026, 17:23 Uhr

Einsatzort: Hennef - Schubertstraße

Stichwort: "B3 Gebäude" - vermuteter Kellerbrand

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Frank Heimann

Einsatzkräfte: Feuerwehr Hennef mit den Löscheinheiten Hennef und Söven, Polizei

Anzahl Einsatzkräfte: 55

____________________________________________________________

"B3 Gebäude, vermutlich Kellerbrand" war das Alarmierungsstichwort am 10.02.2026 für die Feuerwehr Hennef. Ort des Geschehens war der Keller eines Mehrfamilienhauses in der Schubertstraße in Geistingen. Alarmiert waren die Löscheinheiten Hennef und Söven.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwehr war eine leichte, aus dem Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses kommende Rauchentwicklung feststellbar.

Erkundungen des mit Atemschutzgerät, Wärmebildkamera, Werkzeugen und Strahlrohr ausgestatteten Angriffstrupps ergaben, dass die Rauchentwicklung aus einem Kellerabteil des Mehrfamilienhauses herrühren musste. Um an den möglichen Brandort zu gelangen, war es erforderlich, mehrerer Kellerabteile aufzubrechen.

Es stellte sich dann heraus, dass ein 77jähriger Bewohner des Hauses in seinem Kellerabteil versucht hatte, per Winkelschleifer einen Autoreifen von einer Felge zu trennen. Die entstehende Hitze sorgte für die starke Rauchentwicklung. Der Bewohner verließ daraufhin den Keller und begab sich nach draußen. Nachbarn alarmierten die Feuerwehr.

Die Feuerwehr sorgte für eine Überdruckbelüftung und damit Entrauchung des Gebäudes. Löschmaßnahmen waren nicht erforderlich.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Der Verursacher des Einsatzes lehnte sowohl eine ärztliche Untersuchung als auch einen Transport in ein Krankenhaus ab.

Einsatzleiter war Brandoberinspektor Frank Heimann. 55 Einsatzkräfte der Löscheinheiten Hennef und Söven waren vor Ort.

Direkt im Anschluss an diesen Einsatz wurde die Löscheinheit Hennef zu einem Kleinbrand in die Frankfurter Straße alarmiert. Vor einer Eisdiele hatten Vandalen eine der letzten Telefonsäulen (Telefon-Hotspot) in Hennef angezündet. Zur Brandbekämpfung wurde ein Kleinlöschgerät vorgenommen.

Gut 3 Stunden später kam es zu einem weiteren Einsatz für die Löscheinheit Hennef in der Hanftalstraße. Gemeldet wurde eine unklare Rauchentwicklung. Erkundungen ergaben einen Kleinbrand in einem Hinterhof einer Lagerhalle. Hier musste die Feuerwehr nicht tätig werden, da der Verursacher des Kleinbrandes diesen bereits selbst gelöscht hatte.

(tv)

