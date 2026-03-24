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Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: Diebe nutzten offene Haustür

Stade (ots)

Ein Diebstahl aus den Räumlichkeiten eines Reihenendhauses ereignete sich am Montag zwischen 10 Uhr und 11 Uhr in der Rebhuhnstraße in Stade. Die lebensältere Hausbewohnerin hatte die Haustür offenstehen gelassen, um ihre unmittelbaren Nachbarn im Vorgarten zu besuchen. Als die Seniorin in ihr Haus zurückkehrte, bemerkte sie, dass Durchzug im Haus herrschte; die Terrassentür stand offen. Die Staderin maß diesem Umstand zunächst keine große Bedeutung zu, bis sie am Nachmittag ihren Schmuck anlegen wollte und bemerkte, dass dieser fehlte. Ein unbekannter Täter oder eine unbekannte Täterin hatte offenbar die offene Haustür genutzt, das Haus betreten, die Schmuckschatullen ausfindig gemacht und diese geleert. Die Flucht vom Tatort erfolgte über die Terrassentür in den Garten und rückwärtig vom Grundstück weg. Die Polizei sucht nach Zeugen, denen im Tatzeitraum Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl stehen könnten. Hinweise werden unter 04141/1020 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Matthias Bekermann
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: matthias.bekermann@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

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