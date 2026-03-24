PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Ahlerstedt: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Pkw prallte in landwirtschaftliches Gespann

POL-STD: Ahlerstedt: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Pkw prallte in landwirtschaftliches Gespann
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Stade (ots)

Am Dienstag gegen 15:50 Uhr befuhr ein Traktorgespann mit Güllefass die Heerstraße (K55) zwischen Oersdorf und Hollenbeck. Das Traktorgespann beabsichtigte, nach links auf ein Feld abzubiegen; zur selben Zeit überholte ein VW up! das Gespann. Der VW prallte in den abbiegenden Traktor und wurde auf das angrenzende Feld geschleudert. Die 66-jährige Autofahrerin wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und vom Rettungsdienst ins EKS gebracht. Nach einer ersten Einschätzung kam die Ahlerstedterin mit leichten Verletzungen davon, genauere Erkenntnisse wird die Untersuchung im Krankenhaus zeigen. Der 41-jährige Fahrer des landwirtschaftlichen Gespanns, ein Mann aus Kutenholz, blieb unverletzt. Sowohl der Pkw als auch der Traktor waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Während der Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme war die K55 zeitweise voll gesperrt, zu größeren Verkehrsproblemen kam es jedoch nicht. Das Güllefass schlug glücklicherweise nicht leck.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Matthias Bekermann
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: matthias.bekermann@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Alle Meldungen Alle
  • 24.03.2026 – 14:58

    POL-STD: Apensen: Batterien aus Baustellenampeln entwendet

    Stade (ots) - In der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen entwendeten Unbekannte die Batterien aus zwei Baustellenampeln auf der L130 zwischen Apensen und Grundoldendorf. Die Unbekannten überwanden gewaltsam die Schlösser der Kisten, in denen sich die Batterien zum Betrieb der Ampeln befinden. Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, insbesondere auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, meldet sich bitte bei ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 14:50

    POL-STD: Stade: Diebe nutzten offene Haustür

    Stade (ots) - Ein Diebstahl aus den Räumlichkeiten eines Reihenendhauses ereignete sich am Montag zwischen 10 Uhr und 11 Uhr in der Rebhuhnstraße in Stade. Die lebensältere Hausbewohnerin hatte die Haustür offenstehen gelassen, um ihre unmittelbaren Nachbarn im Vorgarten zu besuchen. Als die Seniorin in ihr Haus zurückkehrte, bemerkte sie, dass Durchzug im Haus herrschte; die Terrassentür stand offen. Die Staderin ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 10:30

    POL-STD: Buxtehude: Zeugin meldete illegale Müllentsorgung

    Stade (ots) - Am Montag um 19:41 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin der Polizei einen weißen Transporter, der in dem kleinen Baumbestand im Bereich Giselbertstraße / Ottensener Trift offenbar gerade illegal Müll entsorgte. Eine Funkstreife konnte zwar den Transporter nicht mehr antreffen, jedoch in den Abfällen, welche offenbar aus einer Haushaltsauflösung stammten, Hinweise auf eine Person aus Horneburg ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren