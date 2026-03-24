Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Ahlerstedt: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Pkw prallte in landwirtschaftliches Gespann

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Stade (ots)

Am Dienstag gegen 15:50 Uhr befuhr ein Traktorgespann mit Güllefass die Heerstraße (K55) zwischen Oersdorf und Hollenbeck. Das Traktorgespann beabsichtigte, nach links auf ein Feld abzubiegen; zur selben Zeit überholte ein VW up! das Gespann. Der VW prallte in den abbiegenden Traktor und wurde auf das angrenzende Feld geschleudert. Die 66-jährige Autofahrerin wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und vom Rettungsdienst ins EKS gebracht. Nach einer ersten Einschätzung kam die Ahlerstedterin mit leichten Verletzungen davon, genauere Erkenntnisse wird die Untersuchung im Krankenhaus zeigen. Der 41-jährige Fahrer des landwirtschaftlichen Gespanns, ein Mann aus Kutenholz, blieb unverletzt. Sowohl der Pkw als auch der Traktor waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Während der Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme war die K55 zeitweise voll gesperrt, zu größeren Verkehrsproblemen kam es jedoch nicht. Das Güllefass schlug glücklicherweise nicht leck.

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