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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Zum Alten Zollhaus;

Tatzeit: 20.03.2026, zwischen 16.30 Uhr und 17.20 Uhr;

Beschädigungen an ihrer Haustür feststellen musste eine Hausbewohnerin am Freitagabend in Bocholt. Nach ersten Erkenntnissen versuchten sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Haus an der Straße Zum Alten Zollhaus zu verschaffen. Die Tür hielt dem Versuch stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt, Tel. (02871) 2990. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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