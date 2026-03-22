POL-BOR: Bocholt - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Bocholt (ots) - Zum Unfallzeitpunkt gegen 04:10 Uhr befuhr ein 48-jähriger Taxifahrer aus Bocholt die B473 in Fahrtrichtung Hamminkeln. Im Bereich der Unfallstelle kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit dem PKW eines 26-jährigen Bocholters, der in entgegengesetzter Fahrtrichtung fuhr. Der Taxifahrer erlitt durch den Zusammenstoß tödliche ...

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