POL-BOR: Bocholt - Versuchter Einbruch in Wohnhaus
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Zum Alten Zollhaus;
Tatzeit: 20.03.2026, zwischen 16.30 Uhr und 17.20 Uhr;
Beschädigungen an ihrer Haustür feststellen musste eine Hausbewohnerin am Freitagabend in Bocholt. Nach ersten Erkenntnissen versuchten sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Haus an der Straße Zum Alten Zollhaus zu verschaffen. Die Tür hielt dem Versuch stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt, Tel. (02871) 2990. (jh)
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