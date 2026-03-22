Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus -Zusammenstoß mit Fußgängerin/ E-Scooter-Fahrerin flüchtet

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Bahnhofstraße / Gartenstiege;

Unfallzeit: 20.03.2026, 12.40 Uhr;

Nach einem Zusammenstoß mit einer Fußgängerin flüchtete eine bislang unbekannte E-Scooter-Fahrerin am Freitagmittag in Ahaus. Eine 61-jährige Fußgängerin schob ihr Fahrrad am Freitag gegen 12.40 Uhr entlang der Bahnhofstraße, als es in Höhe der Gartenstiege zu einem Zusammenstoß mit einem E-Scooter kam. Die Flüchtige missachtete die Vorfahrt der Fußgängerin. Durch den Unfall fiel das Fahrrad der Frau aus Ahaus zu Boden und sie verletzte sich leicht. Die Unfallverursacherin kann wie folgt beschrieben werden: circa 16 Jahre alt, 1,60 Meter groß, eine schlanke Statur und schulterlange schwarz gefärbte Haare. Zum Unfallzeitpunkt trug sie dunkle Kleidung. Die Polizei bittet, dass sich die Verursacherin oder weitere Zeugen, beim Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden.

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