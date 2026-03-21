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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - schwerer Verkehrsunfall auf der B473

Bocholt (ots)

Derzeit befinden sich Polizei und Rettungsdienst in Bocholt auf der B473, zwischen der Pannemannstraße und dem Vennweg, im Einsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Die B473 ist zwischen der Anschlussstelle B67 und der L896 derzeit in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Sobald neue Erkenntnisse vorliegen wird an dieser Stelle nachberichtet.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900 2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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