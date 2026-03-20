Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unbekannter beschädigte Pkw

Bocholt (ots)

Unfallorte: Bocholt, Am Hünting , Otto-Kemper-Ring, Schleusenwall;

Unfallzeit: zwischen 18.03.2026, 17.00 Uhr und 19.03.2026, 13.00 Uhr;

Einen schwarzen Opel Corsa erheblich beschädigt hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Bocholt. Das Auto parkte am Mittwochabend zwischen 17.00 Uhr und 19.00 Uhr auf dem Parkplatz am Sportplatz vom FC Olympia Bocholt, Am Hünting. Danach stand es über Nacht an der Wohnanschrift der Geschädigten am Otto-Kemper-Ring. Am Morgen wurde der Pkw am Mariengymnasium in Bocholt, am Schleusenwall, abgestellt. Dort stellte der Fahrzeugführer gegen 13.00 Uhr die rechte beschädigte Fahrzeugseite fest. Es entstand durch den Unfall ein Schaden von mehreren tausend Euro. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die einen Unfall an den möglichen Unfallorten beobachtet haben. Hinweise können sie an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 geben. (jh)

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