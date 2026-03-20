POL-BOR: Bocholt - Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Adenauerallee;
Tatzeit: 19.03.2026, zwischen 08.00 Uhr und 16.45 Uhr;
Beschädigungen an ihrer Hauseingangstür festgestellt hat eine Hausbewohnerin am Montag in Bocholt. Nach ersten Erkenntnissen versuchten sich unbekannte Täter zwischen 08.00 Uhr und 16.45 Uhr unbefugt Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus an der Adenauerallee zu verschaffen. Die Tür hielt dem Versuch stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt, Tel. (02871) 2990. (jh)
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