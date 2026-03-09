Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Kinder legen ein Brett auf die Gleise

Bad Salzschlirf (Landkreis Fulda) (ots)

Kinder legten am gestrigen Sonntag (8.3./17:15 Uhr) ein Brett und mehrere Äste auf die Bahnstrecke zwischen Bad Salzschlirf und Fulda.

Ein Zeuge meldete sich bei der Polizei und teilte mit, dass drei Kinder, im geschätzten Alter von 8-12 Jahre, die Gegenstände auf die Gleise legten und nach Überfahren der Gegenstände weg liefen.

Der betroffenen Regional Express RE 45, auf der Fahrt von Limburg nach Fulda, erkannte die Kinder und die Gegenstände im Gleis.

Der Zugführer gab einen Achtungspfiff ab und leitete eine Schnellbremsung ein, das Überfahren der Gegenstände konnte nicht verhindert werden.

Der Zug konnte die Fahrt unbeschädigt fortsetzen.

Personen wurden durch den Vorfall nicht verletzt.

Auf Grund der Schnellbremsung erhielt ein Zug eine Verspätung von 9 Minuten.

Die Streife des Bundespolizeireviers Fulda fuhr nach Bad Salzschlirf, konnte aber keine Personen mehr antreffen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu den Kindern oder dem Vorfall machen kann wird gebeten sich unter der Tel.Nr.: 0561-816 160 zu melden.

In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei vor dem Betreten von Gleisen und allen anderen Bahnanlagen:

- Überqueren Sie Bahngleise nur an den dafür vorgesehenen

Orten und bei geöffneten Schranken.

- An Bahnanlagen besteht Lebensgefahr, denn die

Geschwindigkeit und der entstehende Luftsog werden oft unterschätzt!

- Züge nähern sich fast lautlos. Ein elektrisch betriebener

Zug ist für das menschliche Ohr erst spät wahrnehmbar.

- Züge können nicht ausweichen. Wegen ihres Gewichts

haben Züge einen sehr langen Bremsweg. Eine Bremsung ist oft nicht mehr möglich.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell