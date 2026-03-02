Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Mülltüte im Zug angezündet

Borken (Schwalm-Eder-Kreis) (ots)

Bereits am vergangenen Freitag (27.2./09:00Uhr) soll ein unbekannter Mann im Regional Express RE 193469, von Kassel nach Frankfurt am Main, eine Mülltüte in Brand gesteckt haben.

Erst soll er ein rotes Feuerzeug vor das Gesicht eines Mannes gehalten und gesagt haben: "Ich habe Feuer".

Im Anschluss schrie er: "Ich fackel euch alle ab!" und steckte die Mülltüte in Brand.

Ein Fahrgast warf die brennende Mülltüte am Bahnhof in Borken aus dem Zug. Hier verließ auch der unbekannte Mann den Zug.

Es kam zu keinen Personen - und Sachschäden.

Die Videoauswertung ergab, dass die gleiche Person gegen 08:30 Uhr am selben Tag, einen BMW und einen Porsche, am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe, zerkratzt hat.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel wurde über den Vorfall informiert und hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Sachschädigung und Bedrohung eingeleitet.

Zeugen gesucht!

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.Nr. 0561 816 160 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell