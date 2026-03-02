PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Mülltüte im Zug angezündet

Borken (Schwalm-Eder-Kreis) (ots)

Bereits am vergangenen Freitag (27.2./09:00Uhr) soll ein unbekannter Mann im Regional Express RE 193469, von Kassel nach Frankfurt am Main, eine Mülltüte in Brand gesteckt haben.

Erst soll er ein rotes Feuerzeug vor das Gesicht eines Mannes gehalten und gesagt haben: "Ich habe Feuer".

Im Anschluss schrie er: "Ich fackel euch alle ab!" und steckte die Mülltüte in Brand.

Ein Fahrgast warf die brennende Mülltüte am Bahnhof in Borken aus dem Zug. Hier verließ auch der unbekannte Mann den Zug.

Es kam zu keinen Personen - und Sachschäden.

Die Videoauswertung ergab, dass die gleiche Person gegen 08:30 Uhr am selben Tag, einen BMW und einen Porsche, am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe, zerkratzt hat.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel wurde über den Vorfall informiert und hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Sachschädigung und Bedrohung eingeleitet.

Zeugen gesucht!

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.Nr. 0561 816 160 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Tanja Büdenbender
Telefon: 0561/81616 - 1012
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kassel
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kassel
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 15:00

    BPOL-KS: Rettungssanitäter ins Gesicht geschlagen

    Treysa (Schwalm-Eder Kreis) (ots) - Am vergangenen Samstag (28.2./20:15 Uhr) soll ein 35-Jähriger einem Rettungssanitäter ins Gesicht geschlagen haben. Der Mann benutzte den Regionalexpress RE 98, von Frankfurt am Main nach Kassel. Im Zug musste er sich übergeben und blieb in seinem Erbrochenen liegen. Zeugen des Vorfalls verständigten den Rettungsdienst und die Polizei. Beim Halt am Bahnhof Treysa sollte der Mann ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 13:15

    BPOL-KS: Mann mit spitzen Gegenstand verletzt Zeugen gesucht

    Eichenberg /Werra-Meißner-Kreis (ots) - Bereits am vergangenen Sonntag (22.02, gegen 11:30 Uhr) soll ein 28- Jähriger am Bahnhof Eichenberg einen 21-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand verletzt haben. Beide Männer fuhren zuvor mit einem Zug von Bad Sooden-Allendorf Richtung Eichenberg. Am Bahnhof Eichenberg soll es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. Im weiteren Verlauf soll der 28-jährige ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 12:10

    BPOL-KS: Zug verletzt Person

    Oberbimbach / Fulda (ots) - Am gestrigen Dienstag (25.2./11:37 Uhr) hat ein Zug auf der Bahnstrecke Großenlüder Richtung Bimbach, eine Person erfasst und verletzt. Die betroffene Lok befuhr die Strecke, als der Triebfahrzeugführer eine Person im Gleis wahrnahm. Er gab einen Achtungspfiff ab, die Person gab offenbar durch Handzeichen an, dass er den Zug wahrgenommen habe. Der Triebfahrzeugführer gab weitere Pfiffe ab und leitete umgehend eine Schnellbremsung ein, konnte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren