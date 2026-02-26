Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Zug verletzt Person

Oberbimbach / Fulda (ots)

Am gestrigen Dienstag (25.2./11:37 Uhr) hat ein Zug auf der Bahnstrecke Großenlüder Richtung Bimbach, eine Person erfasst und verletzt.

Die betroffene Lok befuhr die Strecke, als der Triebfahrzeugführer eine Person im Gleis wahrnahm.

Er gab einen Achtungspfiff ab, die Person gab offenbar durch Handzeichen an, dass er den Zug wahrgenommen habe.

Der Triebfahrzeugführer gab weitere Pfiffe ab und leitete umgehend eine Schnellbremsung ein, konnte aber nicht verhindern, dass die Person erfasst und verletzt wurde.

Die Person wurde mit diversen, nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell