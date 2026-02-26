PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Mann mit spitzen Gegenstand verletzt Zeugen gesucht

Eichenberg /Werra-Meißner-Kreis (ots)

Bereits am vergangenen Sonntag (22.02, gegen 11:30 Uhr) soll ein 28- Jähriger am Bahnhof Eichenberg einen 21-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand verletzt haben.

Beide Männer fuhren zuvor mit einem Zug von Bad Sooden-Allendorf Richtung Eichenberg.

Am Bahnhof Eichenberg soll es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. Im weiteren Verlauf soll der 28-jährige Täter das 21-jährige Opfer angegriffen und verletzt haben.

Beide Männer bestiegen dann getrennt die Cantus Bahn in Richtung Kassel Hauptbahnhof. Der Verletzte stieg in Witzenhausen aus und meldete sich dort bei der Landespolizei.

Am Bahnhof Niedervellmar konnte die Landespolizei den 28-Jährigen im Zug antreffen und festnehmen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel wurde über den Vorfall informiert und hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Zeugen gesucht!

Bundespolizeiinspektion Kassel bittet Zeugen, die die Tat beobachtet oder entsprechende Wahrnehmungen getätigt haben, sich telefonisch unter der Rufnummer 0561 816 160 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Tanja Büdenbender
Telefon: 0561/81616 - 1012
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell

