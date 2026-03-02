PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Am Bahnhof Grünberg geschlagen

Grünberg (Landkreis Gießen) (ots)

Am vergangenen Samstag (28.2./11:00 Uhr) soll ein unbekannter Mann einen 20-Jährigen am Bahnhof in Grünberg geschlagen haben.

Beide Personen benutzten zuvor die Hessische Landesbahn von Mücke nach Grünberg.

Auf Höhe Lehnheim soll der Unbekannte den 20-jährigen Deutschen in der Bahn angesprochen und mit den Worten: "Ich werden dich gleich schlagen." , bedroht haben.

Aus Furcht stieg der Bedrohte am Bahnhof in Grünberg aus. Der unbekannte Mann folgte ihm, auf Höhe der Bushaltestelle schubste er ihn und schlug ihm ins Gesicht. Auf Grund des Schlages fiel der Mann zu Boden und verletzte sich. Er musste nicht ärztlich versorgt werden.

Der Unbekannte entfernte sich und konnte nicht mehr angetroffen werden.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel wurde über den Vorfall informiert und hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Zeugen gesucht!

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.Nr. 0561 816 160 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Tanja Büdenbender
Telefon: 0561/81616 - 1012
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell

