Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Bausicherungszaun entwendet - Hoher Sachschaden

Rautenhausen (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) (ots)

In der Zeit von Mittwoch bis Freitag (25.2./16:45 Uhr-27.2./09:10 Uhr) haben unbekannte Täter an der Bahnstrecke Fulda Richtung Bebra einen Bausicherungszaun entwendet.

Auf Höhe der Ortslage Rautenhausen wurde der Zaun auf der Länge von 150m entfernt.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 26.500 EUR.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel wurde über den Vorfall informiert und hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Diebstahl eingeleitet.

Zeugen gesucht!

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.Nr. 0561 816 160 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell