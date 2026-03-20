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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Werkstatt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Am Busskolk;

Tatzeit: 20.03.2026, zwischen 00.05 Uhr und 00.10 Uhr;

In die Räumlichkeiten einer Werkstatt eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Bocholt. Die Einbrecher verschafften sich in der Nacht zu Freitag zwischen 00.05 Uhr und 00.10 Uhr gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Innern des Gebäudes an der Straße Am Busskolk. Ersten Erkenntnissen zufolge machten die Täter keine Beute. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt, Tel. (02871) 2990. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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