POL-BOR: Rhede - Diebstahl aus Lkw

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Am Busskolk; Tatzeit: 20.03.2026, zwischen 00.05 Uhr und 00.10 Uhr; In die Räumlichkeiten einer Werkstatt eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Bocholt. Die Einbrecher verschafften sich in der Nacht zu Freitag zwischen 00.05 Uhr und 00.10 Uhr gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Innern des Gebäudes an der Straße Am Busskolk. Ersten Erkenntnissen zufolge machten die Täter ...

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