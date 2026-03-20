POL-BOR: Rhede - Diebstahl aus Lkw
Rhede (ots)
Tatort: Rhede, Altrheder Kamp;
Tatzeit: zwischen 17.03.2026, 07.00 Uhr und 20.03.2026, 08.00 Uhr;
Sich gewaltsam Zugang zu einem Lkw verschafft haben bislang unbekannte Täter in Rhede. Der Lkw parkte zwischen Dienstagmorgen und Freitagmorgen auf einem Parkplatz am Altrheder Kamp. Die Unbekannten durchwühlten den Fiat Ducato zum Teil und entwendeten Werkzeug. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt, Tel. (02871) 2990. (jh)
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