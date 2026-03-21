POL-BOR: Abschlussmeldung - Bocholt: schwerer Verkehrsunfall auf der B473 21.03.2026, 13:19 Uhr

Bocholt (ots) - Derzeit befinden sich Polizei und Rettungsdienst in Bocholt auf der B473, zwischen der Pannemannstraße und dem Vennweg, im Einsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Die B473 ist zwischen der Anschlussstelle B67 und der L896 derzeit in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Sobald neue Erkenntnisse vorliegen wird an dieser Stelle nachberichtet. ...

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