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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Abschlussmeldung - Bocholt: schwerer Verkehrsunfall auf der B473 21.03.2026, 13:19 Uhr

Bocholt (ots)

Die Verkehrsunfallaufnahme am Unfallort ist abgeschlossen. Die Fahrbahn wurde wieder freigegeben.

Leitstelle der Polizei Borken, Maren Blömers, Telefon 02861/900-4200

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900 2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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