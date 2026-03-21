POL-BOR: Abschlussmeldung - Bocholt: schwerer Verkehrsunfall auf der B473 21.03.2026, 13:19 Uhr
Bocholt (ots)
Die Verkehrsunfallaufnahme am Unfallort ist abgeschlossen. Die Fahrbahn wurde wieder freigegeben.
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